Eurovision 2021, come si vota per i cantanti: i codici del televoto

Come si vota per i cantanti in gara nella finale dell’Eurovision 2021, in programma stasera – 22 maggio 2021 – alle ore 20,35? Secondo il regolamento della competizione, il meccanismo di voto è formato per il 50 per cento dal pubblico ottenuto tramite televoto e per il 50 per cento da una giuria di esperti. I risultati della giuria vengono sommati a quelli del televoto e determinano il vincitore. Da casa si può votare in diversi modi:

Televoto con chiamata telefonica: si potrà telefonare solamente da rete fissa allo 894.222e digitare il codice identificativo del concorrente (comunicato nel corso della serata)

Televoto mediante SMS: può essere effettuato solo da cellulare, inviando un SMS al numero 475 475 0 con il numero identificativo dell’artista

Tramite App: scaricando l’applicazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android, sarà possibile esprimere la propria preferenza per i vari artisti

Attenzione però: non si potrà votare per i Maneskin. Il regolamento dell’Eurovision 2021 prevede che i vari Paesi non possano votare per il loro cantante, e dunque né i telespettatori italiani né la Giuria Nazionale potranno votare i Maneskin. In Italia si potrà votare solamente gli altri concorrenti in gara, durante le serate in cui si esibiranno anche i Måneskin.

Codici televoto

Abbiamo visto come si vota per i finalisti dell’Eurovision 2021, ma quali sono i codici televoto? Ecco l’elenco completo (il codice corrisponde all’ordine di apparizione dei vari cantanti):

01 Cipro, Elena Tsagkrinou

02 Albania, Anxhela Peristeri

03 Israele, Eden Alene

04 Belgio, Hooverphonic

05 Russia, Maniža

06 Malta, Destiny

07 Portogallo, The Black Mamba

08 Serbia, Hurricane

09 Regno Unito, James Newman

10 Grecia, Stefania

11 Svizzera, Gjon’s Tears

12 Islanda, Daði & Gagnamagnið

13 Spagna, Blas Cantó

14 Moldavia, Natalia Gordienko

15 Germania, Jendrick

16 Finlandia, Blind Channel

17 Bulgaria, Victoria

18 Lituania, The Roop

19 Ucraina, Go_A

20 Francia, Barbara Pravi

21 Arzebaijan, Efendi

22 Norvegia, Tix

23 Paesi Bassi, Jeangu Macrooy

24 Italia, Maneskin

25 Svezia, Tusse

26 San Marino, Senhit feat. Flo Rida.