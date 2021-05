Eurovision 2021: cantanti e canzoni della finale

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) finalisti dell’Eurovision 2021, in programma stasera – 22 maggio – alle ore 20,35 su Rai 1? Nelle semifinali andate in onda martedì 18 e giovedì 20 maggio 2021, si sono esibiti ben 32 cantanti, in rappresentanza delle proprie nazioni. I 20 finalisti si sono aggiunti alle già confermate Big Five (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, cioè i cinque Paesi che finanziano maggiormente la competizione) e ai Paesi Bassi che accedono di diritto alla finale in quanto nazione ospitante dell’Eurovision Song Contest 2021. Di seguito l’elenco completo dei cantanti (e canzoni) della finale dell’Eurovision 2021:

Norvegia – Tix con “Fallen Angel”

Israele – Eden Alene con “Set Me Free”

Russia – Manizha con “Russian Woman”

Azerbaijan – Efendi con “Mata Hari”

Malta – Destiny con “Je me casse”

Lituania – The Roop con “Discoteque”

Cipro – Elena Tsagrinou con “El diablo”

Svezia – Tusse con “Voices”

Belgio – Hooverphonic con “The Wrong Place”

Ucraina – Go_A con “SHUM”

Albania – Anxhela Peristeri con “Karma”

Serbia – Hurricane con “Loco Loco”

Bulgaria – Victoria con “Growing Up Is Getting Old”

Moldavia – Natalia Gordenko con “Sugar”

Portogallo – The Black Mamba con “Love Is on My Side”

Islanda – Daði og Gagnamagnið con “10 Years”

San Marino – Senhit con “Adrenalina”

Svizzera – Gjon’s Tears – “All The Universe”

Grecia – Stefania con “Last Dance”

Finlandia – Blind Channel con “Dark Side”

A questi vanno aggiunti i sei finalisti di diritto dell’Eurovision 2021. Ovvero: