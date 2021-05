A che ora inizia l’Eurovision 2021: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, la più famosa kermesse musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo? Ve lo diciamo subito: l’appuntamento su Rai 1 è fissato alle ore 20,35. La serata si chiuderà poi intorno alle ore 00,45.

La durata prevista è quindi di circa quattro ore. Location speciale per l’evento, che segna il ritorno definitivo del pubblico ai concerti, è la città di Rotterdam con la sua Ahoy Arena. Nelle semifinali andate in onda martedì 18 e giovedì 20 maggio 2021, si sono esibiti ben 32 cantanti, in rappresentanza delle proprie nazioni. I 20 finalisti si sono aggiunti alle già confermate Big Five (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, cioè i cinque Paesi che finanziano maggiormente la competizione) e ai Paesi Bassi che accedono di diritto alla finale in quanto nazione ospitante dell’Eurovision Song Contest 2021.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia l’Eurovision Song Contest 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? L’evento musicale sarà visibile, come detto, stasera – sabato 22 maggio 2021 – a partire dalle ore 20,35 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it sezione dirette. Inoltre la serata verrà raccontata anche su Radio Rai.