Eurovision 2020, Europe Shine a light: la scaletta dello show

Eurovision 2020, Europe Shine a light: la scaletta

EUROVISION 2020 EUROPE SHINE A LIGHT SCALETTA – Oggi, sabato 16 maggio 2020, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda l’Eurovision 2020, o meglio: l’Europe Shine a light. Ma quale sarà la scaletta dell’evento musicale? Chi parteciperà? Di seguito tutte le informazioni.

Al momento la scaletta ufficiale dell’Europe Shine a light (Eurovision 2020) non è stata resa nota. Sappiamo però che per l’Italia prenderanno parte all’evento – condotto da Flavio Insinna e Federico Russo – Diodato (vincitore del Festival di Sanremo 2020), Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo. Ci sarà poi Al Bano che racconterà le sue performance sui palchi europei ed Enzo Miccio che commenterà i look della serata. Poi i 41 cantanti in gara (anche se non ci sarà alcun vincitore). Ecco la lista completa:

Australia: Montaigne – Don’t break me; Azerbaijan: Samira Efendi – Cleopatra; Belgio: Hooverphonic – Release me; Bielorussia: Val – Da vidna; Cipro: Sandro Nicolas – Running; Croazia: Damir Kedzo – Divlji vjetre; Irlanda: Lesley Roy – Story of my life; Israele: Eden Alene – Feker Libi; Lituania: The Roop – On fire; Macedonia del Nord: Vasil Garvanliev – You; Malta: Destiny Chukunyere – All of my love; Norvegia: Ulrikke Brandstorp – Attention; Romania: Roxen – Alcohol you; Russia: Little Big – Uno; Svezia: The Mamas – Move; Slovenia: Ana Soklic – Voda; Ucraina: Go_A – Solovey; Albania: Arilena Ara – Shaj; Armenia: Athena Monuoukian – Chains on you; Austria: Vincent Bueno – Alive; Bulgaria: Victoria Georgieva – Tears Getting Sober; Danimarca: Ben & Tan – Yes; Estonia: Uku Suviste – What love is; Finlandia: Aksel – Looking Back; Georgia: Tornike Kipiani – Take me as I Am; Grecia: Stefania Liberakakis – Supergirl; Islanda: Daoi Freyr og Gagnamagnio – Think about things; Italia: Diodato – Fai Rumore; Lettonia: Samanta Tina – Still Breathing; Moldavia: Natalia Gordienco – Prison; Polonia: Alicja Szemplinska – Empires; Portogallo: Elisa – Medo De Sentir; Repubblica Ceca: Benny Cristo – Kenama; San Marino: Senhit – Freaky!; Serbia: Hurricane – Hasta la vista; Svizzera: Gojon’s Tears – Répondez-moi; Francia: Tom Leeb – The best in me; Germania: Ben Dolic feat. B-Ok – Violent Thing; Paesi Bassi: Jeangu Macrooy – Grow; Regno Unito: James Newman – My last breath; Spagna: Blas Canto – Universo.

Dove vedere lo show in tv e streaming

Abbiamo visto la scaletta dell’Eurovision 2020 (Europe Shine a light) ma dove è possibile vedere l’evento? Lo show va in onda, come detto, oggi – sabato 16 maggio 2020, alle ore 20,35 su Rai 1, Rai 4, San Marino RTV e Radio 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

