Eurogames, le squadre della puntata finale: chi sono e da dove vengono i concorrenti

Questa settimana, l’appuntamento con Eurogames sarà l’ultimo. Ilary Blasi e Alvin condurranno per l’ultima volta questa prima edizione del reboot di Giochi senza frontiere, un format che ha raggiunto il suo picco negli anni ’70-’80.

Riproposto agli italiani in una nuova veste, il programma ha selezionato sei nazioni da mettere in gara, ogni puntata ha visto città diverse sfidarsi e puntare alla vittoria.

Costituito da sei puntate in totale, Eurogames giunge al termine giovedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5.

Di seguito, vediamo quali sono le squadre dell’ultima puntata e le rispettive città che gareggiano.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Eurogames, le squadre dell’ultima puntata in onda il 24 ottobre 2019

Sei sono le nazioni scelte per giocare a Eurogames, il format francese adattato agli italiani in una nuova forma. Ilary Blasi e Alvin dovranno monitorare le sfide con l’aiuto del giudice Jury Chechi.

Nella puntata finale, dove verrà proclamato il vincitore indiscusso della prima edizione di Eurogames, vedremo gareggiare per l’Italia la città di San Felice Circeo, per la Germania Monaco, per la Grecia la città di Creta, per la Polonia Varsavia, Jaca per la Spagna e San Pietroburgo per la Russia.

Eurogames anticipazioni, i giochi e le sfide della puntata finale | 24 ottobre 2019

Come sempre sono nove le sfide che i concorrenti devono superare anche nel corso di questa quarta puntata. Tre sono fissi, vale a dire il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà rivelata soltanto prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente all’interno della quale i concorrenti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli) e il Muro dei Campioni, alto 13 metri, inclinato di 32 gradi e da scalare soltanto con l’aiuto delle proprie braccia.

La location di Eurogames 2019

Tra i giochi nuovi di questa puntata, le sei sfide rimanenti saranno scelte tra quelle che hanno caratterizzato questa prima edizione.

Anche in quest’ultimo appuntamento, soltanto in una di queste prove i concorrenti potranno giocare il jolly raddoppiando il punteggio ottenuto in quella sfida.

Eurogames, classifica della quinta puntata: ecco chi ha vinto settimana scorsa

A vincere la scorsa settimana nella quinta puntata di Eurogames è stata la Spagna con la città di Jaca. Al secondo posto l’Italia con Parma e al terzo la Grecia con Creta.

Di seguito, la classifica al completo della scorsa settimana:

Spagna, Jaca Italia, Parma Grecia, Creta Russia, Novosibirsk Polonia, Janow Lubelski Germania, Berlino

Il regolamento di Eurogames 2019

Eurogames va in onda con la puntata finale giovedì 24 ottobre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.