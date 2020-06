Estate di Morte, la nuova serie in arrivo su Netflix: trama, cast e streaming

Su Netflix il 12 giugno arriva una nuova serie televisiva, si tratta di Estate di Morte, un crime drama in lingua polacca che si basa sull’omonimo romanzo di Harlan Coben. Il 12 giugno sulla piattaforma streaming saranno caricati tutti gli episodi della serie e saranno disponibili lo stesso giorno in tutti i paesi in cui è attivo il servizio di Netflix. Ma qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Estate di morte, trama e cast della serie tv

Tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben, Estate di morte – in lingua originale intitolata The Woods – è un crime drama che si svolge su due linee temporali: 1994 e 2019. La storia è quella di un procuratore di Varsavia, Pawel Kopinski, in lutto per aver perso la sorella 25 anni prima. All’epoca, la ragazza si era allontanata dal campo estivo che stava frequentando per addentrasi nel bosco, ma non vi ha più fatto ritorno. Suo fratello, nel tempo presente, si occupa del caso di un cadavere – un ragazzo scomparso – insieme a Laura. Da quando sua sorella è scomparsa, Pawel ha sempre tenuta viva la speranza, credendo che un giorno sarebbe tornata e lavorare a quel caso non fa che infondervi fiducia. Nella storia emergeranno poi segreti di famiglia che minacciano di distruggere tutte le fatiche del protagonista.

Come ha spiegato il regista: “Estate di Morte è una storia piena di segreti – una storia che vorrete seguire. Si può provare più che si può a seppellire le questioni irrisolte del proprio passato, ma un giorno troveranno la strada per tornare da noi. Quello che trovo affascinante è il modo in cui la storia affronta l’idea di un’adolescenza spensierata.”

Piccola curiosità: l’autore del romanzo da cui è tratta la serie nel 2018 ha firmato un accordo secondo il quale saranno ben 14 le sue opere adattate al piccolo schermo. Per Estate di morte, la sceneggiatura vede la firma di Agata Malesinska e Wojtek Miłoszewsk, mentre per la regia vediamo Bartosz Konopka e Leszek Dawid. Chi vediamo nel cast? Nel ruolo di protagonista vediamo Grzegorz Damiecki. Ecco chi vediamo al suo fianco:

Wiktor Debski

Pawel Gabor

Marcin Lipski

Elzbieta Nagel

Agnieszka Grochowska

Estate di morte, dove vedere la serie

Estate di morte viene caricata su Netflix a partire da venerdì 12 giugno 2020, dalle ore 9:00. Chi vuole seguire Estate di morte dovrà disporre necessariamente di un abbonamento alla piattaforma streaming.

