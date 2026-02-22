Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Era ora: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Edoardo Leo. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Era ora: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Era ora, film del 2022 diretto da Alessandro Aronadio. La pellicola è il remake del film del 2021 Come se non ci fosse un domani – Long Story Short. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dante ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice, ma ne ha uno davvero pessimo con il tempo. Assorbito da mille impegni, arriva sempre in ritardo e ha l’impressione che la sua vita stia scorrendo troppo velocemente, finendo per mettere sempre da parte gli affetti familiari. Il giorno del suo compleanno, Dante rimane vittima di un salto temporale: è costretto a vivere costantemente nel giorno del suo compleanno, ma ogni volta dell’anno successivo. Ciò gli permetterà di avere una prospettiva sulla sua vita infelice e forse anche l’opportunità di migliorarla.

Era ora: il cast

Abbiamo visto la trama di Era ora, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Edoardo Leo: Dante
  • Barbara Ronchi: Alice
  • Mario Sgueglia: Valerio
  • Francesca Cavallin: Francesca
  • Raz Degan: Omar
  • Valentina Pastore: Federica
  • Massimo Wertmüller: Marcello
  • Stella Trotta: Galadriel a 5-7 anni
  • Sofia Piacentini: Galadriel a 2 anni
  • Nina e Noa Bianchini Zoni: Galadriel a 9 mesi
  • Andrea Purgatori: consulente
  • Angelo Tanzi: direttore Pintucci

Streaming e tv

Dove vedere Era ora in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 22 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca