Era ora: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Era ora, film del 2022 diretto da Alessandro Aronadio. La pellicola è il remake del film del 2021 Come se non ci fosse un domani – Long Story Short. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dante ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice, ma ne ha uno davvero pessimo con il tempo. Assorbito da mille impegni, arriva sempre in ritardo e ha l’impressione che la sua vita stia scorrendo troppo velocemente, finendo per mettere sempre da parte gli affetti familiari. Il giorno del suo compleanno, Dante rimane vittima di un salto temporale: è costretto a vivere costantemente nel giorno del suo compleanno, ma ogni volta dell’anno successivo. Ciò gli permetterà di avere una prospettiva sulla sua vita infelice e forse anche l’opportunità di migliorarla.

Era ora: il cast

Abbiamo visto la trama di Era ora, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Dante

Barbara Ronchi: Alice

Mario Sgueglia: Valerio

Francesca Cavallin: Francesca

Raz Degan: Omar

Valentina Pastore: Federica

Massimo Wertmüller: Marcello

Stella Trotta: Galadriel a 5-7 anni

Sofia Piacentini: Galadriel a 2 anni

Nina e Noa Bianchini Zoni: Galadriel a 9 mesi

Andrea Purgatori: consulente

Angelo Tanzi: direttore Pintucci

Streaming e tv

Dove vedere Era ora in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 22 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.