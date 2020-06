EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni ultima puntata

Questa sera, martedì 23 giugno 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà grandi ospiti interagire e giocare con lui. Ma cosa succederà stasera? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata di Epcc live 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 23 giugno 2020, su Sky Uno torna l’appuntamento con Alessandro Cattelan e il suo EPCC, giunto all’ultima puntata di questa edizione andata in onda in diretta anche se senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ospiti di questa dodicesima e ultima puntata l’attrice e comica Luciana Littizzetto e il cantante Cesare Cremonini.

Dopo il grande successo di “Cremonini 2C2C The Best Of”, la prima grande raccolta di Cesare Cremonini pubblicata lo scorso novembre e che ripercorre la sua ormai ventennale carriera, il cantante è ospite in studio questa sera a EPCC Live, per un’intervista con Alessandro Cattelan in cui parlerà della sua musica – che lo contraddistingue come artista completo, versatile e mai prevedibile, come autore, musicista e performer in costante evoluzione sin dai suoi esordi – ma anche del suo privato e dei 40 anni appena compiuti.

Un traguardo importante raggiunto solo poche settimane fa anche dallo stesso Cattelan, suo amico di lunga data. Un’occasione dunque per confrontarsi anche sulla vita da neo quarantenni e per conoscere il loro punto di vista sulle cose. Cesare Cremonini e Alessandro saranno anche protagonisti di un’esperienza inimmaginabile.

A chiudere questa complessa edizione di EPCC Live sarà Luciana Littizzetto, uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. La chiacchierata con Alessandro Cattelan partirà dalla loro comune passione per i libri: entrambi, infatti, pubblicano spesso sui propri profili social le recensioni dei libri letti, scambiando opinioni e pareri sul tema con i propri followers.

Oggi, 23 giugno 2020, va dunque in onda l’ultima puntata di EPCC Live, la trasmissione di Sky Uno condotta da Alessandro Cattelan. Tra i momenti più divertenti di questa stagione, inevitabilmente condizionata dall’emergenza Coronavirus, le interviste a ospiti internazionali come Spike Lee e Michael Stipe, la campagna di sensibilizzazione con Charles Leclerc contro la panna nella carbonara, l’intenso monologo di Lella Costa sugli anziani e il Coronavirus; fino all’uscita dopo settimane di lockdown di Fabio Rovazzi, che ha raggiunto lo studio in collegamento live, e l’annuncio della nuova giuria di X Factor. E ancora il “concerto per una persona” di Max Pezzali, un momento amatissimo sui social, ma anche le scene inedite del Doc Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Infine ricordiamo i festeggiamenti per il decimo anniversario del Triplete dell’Inter, con nove campioni di quella squadra memorabile impegnati in un quiz con Cattelan e Ilaria D’Amico.

Dove vedere EPCC LIVE 2020 in tv e streaming

La puntata di oggi – martedì 23 giugno 2020 – va in onda in diretta alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Inoltre è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV. Insomma, sarà impossibile perdersela!

