Epcc 2020, le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

Torna questa sera, 14 aprile 2020, Epcc, il programma condotto da Alessandro Cattelan e in onda su Sky Uno. Tanti come sempre gli ospiti che prendono parte al programma, per regalare momenti di divertimento e intrattenimento in queste settimane difficili legate all’emergenza Coronavirus. Di seguito le anticipazioni di Ecc Live di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su Epcc 2020

Epcc 2020 anticipazioni: gli ospiti di stasera

In apertura della seconda puntata di stasera Michael Stipe, il leggendario frontman dei R.E.M. per un’intervista da non perdere in collegamento in diretta dagli Stati Uniti.L’ex voce della storica band presenterà in esclusiva per l’Italia il suo singolo “No Time For Love Like Now”, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine.

Tra gli ospiti della puntata di stasera di Epcc 2020, secondo le anticipazioni, anche Imen Jane, economista e influencer co-founder di “WILL”, startup d’informazione di attualità nativa digitale, che spiegherà gli scenari economici che ci attendono una volta passata la fase più critica dell’emergenza Coronavirus.

Spazio poi a momenti di leggerezza e divertimento con Jo Squillo, la cantante divenuta in queste settimane di quarantena un vero tormentone sui social con “Jo in the House”, dei seguitissimi dj-set in diretta sul suo profilo Instagram. E dopo ancora sarà il turno dei Sottotono, il duo che ha segnato la storia della musica rap italiana negli anni ‘90. Dopo quasi 20 anni dal loro ultimo progetto discografico, Big Fish e Tormento si riuniscono live per una versione 2.0 dei Sottotono, nata dalla passione e dalla voglia di mettersi in gioco, in cui classico e nuovo si uniscono in un’estetica musicale inedita.

Da non perdere infine, durante la seconda puntata di Epcc Live, il collegamento con l’attore Alessandro Borghi, vincitore del David di Donatello 2019, protagonista, con Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, della serie Diavoli, una produzione Sky in onda dal 17 aprile su Sky Atlantic. Appuntamento dunque questa sera, 14 aprile, su Sky Uno dalle 21.15 con Epcc 2020.

Potrebbero interessarti La Guardia di Finanza ci spieghi perché ha fatto salire un'inviata di Barbara D'Urso sull'elicottero (di F. Bagnasco) Coronavirus, polemiche su Pomeriggio cinque: ripreso in diretta tv l’inseguimento di un pedone in spiaggia Ascolti tv lunedì 13 aprile 2020: Montalbano, Speciale Rock Economy, Jurassic Park