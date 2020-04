EPCC Live: anticipazioni e dove vederlo in tv e streaming

Oggi, martedì 7 aprile 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC Live, lo show creato su misura del padrone di casa Alessandro Cattelan. Per la prima volta lo spettacolo, vista l’emergenza Coronavirus, non avrà il pubblico e verrà trasmesso in diretta. In ogni puntata ci saranno due ospiti in studio, tutti residenti a Milano (i primi Elodie e Linus), e poi altri in collegamento come ad esempio l’astronauta Paolo Nespoli, pochi operatori e le musiche degli Street Clerk’s.

Le parole di Alessandro Cattelan

“Ci siamo interrogati a lungo se andare in onda o meno in questo momento di emergenza così difficile per tutti noi – le parole del conduttore all’Ansa -. Siamo arrivati alla conclusione che chi fa un lavoro come il nostro, con tutto il rispetto per il dramma umano che i parenti delle vittime o di chi si è ammalato sta vivendo, ha anche un altro dovere: alleviare il più possibile l’umore di chi sta a casa, per non alimentare angoscia e paura, ma anzi aiutare a tenerla lontana. Ci sono persone che stanno male e persone che stanno bene. Milioni di italiani sono blindati tra le mura domestiche per contenere il contagio: con quest’ora di tv possiamo fare del bene, poi non è che sarà solo comicità, e nella natura del programma che è a 360 gradi”.

Cattelan condurrà senza mascherina “per non spaventare e, ripeto, non angosciare nessuno. Non potremo avere pubblico in studio, ma il pubblico per noi è fondamentale. Abbiamo scelto di avere in collegamento tutte le quinte del Liceo Parini di Milano”, ha spiegato. “In totale, saranno più di sessanta ragazzi e ognuno di loro si collegherà di volta in volta dalla propria abitazione: avremo un gigantesco puzzle, un magnifico quadro di ragazzi giovani e anche un segno di incoraggiamento per loro, in fondo sono forse tra quelli a casa i più disorientati, abituati a uscire, vedersi per una pizza, una festa, un aperitivo, un cinema, un teatro, lo sport, le piscine, le palestre, ma anche tante altre attività”.

Dove vedere EPCC Live in tv e streaming

Lo show di Alessandro Cattelan andrà in onda da stasera, 7 aprile 2020, su Sky Uno. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in live streaming tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Su Sky On demand sarà invece possibile recuperare tutte le puntate dopo la messa in onda.

Potrebbero interessarti Sole a catinelle: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 7 aprile 2020 Pechino Express 2020, Corea del Sud: l’itinerario della nona tappa