Sanremo 2023, bacio sulle labbra tra Elodie e Big Mama al Festival

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella dedicata ai duetti, c’è stato anche un bacio sulle labbra tra Elodie e la rapper Big Mama.

Le due si sono esibite sulle note di American Woman in una esibizione carica di femminilità, erotismo e pura energia. Nel corso della performance, Elodie, più provocante che mai, ha anche rubato la borsetta a Serena Bortone, che era seduta in prima fila al teatro Ariston.

Poi, una volta terminata l’esibizione, le due cantanti, prima di abbandonare il palco, si sono sciolte prima in un abbraccio e poi in un bacio a stampo.

L’effusione è stata particolarmente apprezzata sui social. “Domani il centrodestra chiude Sanremo” ha scritto qualcuno. E ancora: “Salvini si sarà sentito male”.

In molti, però, ipotizzano che il bacio ci sia stato per il Fantasanremo, il gioco nel quale si accumulano punti in base a determinate frasi o gesti che possono essere fatti in diretta da un’artista.

