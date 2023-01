Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiane per Ludovico Di Meo

Al termine di Storie Italiane, in onda nella mattinata di lunedì 30 gennaio, la conduttrice Eleonora Daniele ha ricordato in lacrime Ludovico Di Meo, il giornalista della Rai morto improvvisamente a 63 anni.

Volto storico del Tg1, Ludovico Di Meo era apprezzato e stimato da molti colleghi così come sottolineato dalla stessa conduttrice al termine della trasmissione.

“La sua è stata una scomparsa improvvisa, traumatica” ha dichiarato Eleonora Daniele, che poi ha aggiunto: “Se n’è andato improvvisamente, dopo un intervento al cuore. Non ne sapevo nulla è stato tutto così improvviso”.

“Quando un amico se ne va così è una grande perdita, non puoi nemmeno dirgli ‘ciao’. È stato un trauma per tutti noi, è uno di noi. Io non voglio pensarti al passato, voglio pensarti al presente, perché sei qui con noi. Ti abbiamo sempre voluto bene e ti vorremo sempre bene” ha concluso Eleonora Daniele visibilmente commossa.

“La notizia della morte di Ludovico Di Meo arriva ora come una profonda ferita all’anima” aveva scritto sul suo profilo Instagram la conduttrice.

“Mio vicedirettore per anni abbiamo condiviso tanto lavoro e tanta fatica ma anche mille soddisfazioni. Erano gli anni in cui Storie Italiane cresceva e diventava piano piano il programma che è oggi”.

“Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta, eri un consigliere nei momenti più importanti della vita, quante risate fatte insieme. L’ultima volta che ti ho visto questa estate al premio aila stavi bene, nessun problema di salute, eri sorridente – scrive ancora la conduttrice – Io credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto possa sfuggire così velocemente. Solo il pensiero che te ne sei andato via cosi, mi sconvolge e mi rattrista”.