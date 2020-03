Elena Sofia Ricci a Don Matteo 12: il ruolo dell’attrice nella serie tv

ELENA SOFIA RICCI A DON MATTEO 12 – Questa sera, martedì 3 marzo 2020, su Rai 1 va in onda la settima puntata di Don Matteo 12. Un giorno anomalo per la serie tv che di solito viene trasmessa il giovedì. Una scelta, quella della Rai, dettata dall’esigenza di trasmettere giovedì la semifinale di Coppa Italia tra Napoli ed Inter. Nella puntata di oggi ci sarà una guest star: Elena Sofia Ricci, protagonista di un’altra fiction di Rai 1 di grande successo, Che Dio ci aiuti. Ma quale ruolo ricoprirà l’attrice in Don Matteo 12? Vediamolo insieme.

Il ruolo in Don Matteo 12

Durante la puntata in onda stasera, 3 marzo, vedremo il maresciallo Cecchini ed Elisa discutere a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, un uomo affascinante ed acculturato, ma soprattutto interessato alla madre di Anna… Il maresciallo, per far ingelosire la moglie, ne combinerà una delle sue, stavolta esagerando: le farà credere di avere un’amicizia speciale con l’attrice Elena Sofia Ricci. Sì, avete capito bene. L’attrice interpreterà “se stessa”. Di sicuro ne vedremo delle belle.

Chi è Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri è nata a Firenze il 29 marzo del 1962. È una delle migliori attrici italiane e nel corso della sua carriera di attrice ha vinto numerosi premi, tra cui due David di Donatello per “migliore attrice protagonista” e uno per “migliore attrice non protagonista”.

Figlia dello storico Paolo Barucchieri e della scenografa Elena Ricci Poccetto, Elena Sofia ha esordito giovanissima in teatro. Ha collezionato un successo dopo l’altro nel corso della sua brillante carriera. Vita privata? Nel 1996 ha messo al mondo la figlia Emma, nata dalla relazione con Pino Quartullo. Elena è però sposata con il compositore Stefano Mainetti dal 20 ottobre del 2001 e insieme hanno avuto una figlia, Maria.

Le parole di Elena Sofia Ricci su Don Matteo 12

In vista della messa in onda della settima puntata, Elena Sofia Ricci ha raccontato ai fan sui social com’è stato approcciarsi in questo “ruolo” inedito. L’attrice ha svelato che interpreterà una versione fittizia di se stessa: “Ci siamo divertiti a mettere tutti i miei difetti in scena, compreso questo fatto che io sono logorroica. Penso che sarà molto divertente. Un grandissimo ringraziamento a tutto il cast di Don Matteo, a tutti gli attori, e alla regia”.

Appuntamento a stasera, 3 marzo 2020, per goderci lo spettacolo. Ovviamente su Rai 1.