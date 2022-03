Chi è Elena Morali, la Pupa de La Pupa e il Secchione Show 2022

Chi è Elena Morali, la nuova Pupa de La Pupa e il Secchione Show 2022 che entra in corsa nel programma condotto da Barbara D’Urso su Italia 1 a partire dalla puntata del 29 marzo 2022? Si tratta di una soubrette molto conosciuta soprattutto dagli appassionati di gossip, che prende il posto di Flavia Vento, la quale ha lasciato anzitempo il programma. Molti la conoscono anche per essere l’ex di Scintilla. Ma qual è l’età, il lavoro, la carriera, la vita privata, il marito, e il profilo Instagram di Elena Morali, nuova Pupa de La Pupa e il Secchione Show 2022? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Età, lavoro, carriera

La showgirl ha già partecipato ad altri reality come L’isola dei Famosi. È stata fidanzata con Scintilla (comico di Colorado) per tanti anni e ora sta insieme a Luigi Mario Favoloso ex grande Fratello ed Ex di Nina Moric. Classe 1990, è nata a Ponte San Pietro, vicino a Bergamo. Elena è appassiona di beauty, make-up e hair-style. Dopo il diploma pedagogico, lavora come hostess e promoter. Il suo sogno però è entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Muove i primi passi nel mondo della moda partecipando a Miss Padania e Miss Universo. Ha già partecipato a La Pupa e Il Secchione, facendosi conoscere dal grande pubblico, nel 2010 in coppia con il secchione Fulvio Di Gennaro. Sempre nel 2010 Elena Morali è accanto a Juliana Moreira e Nicola Savino nel programma Matricole e Meteore. Più di recente è entrata anche nel cast di Chiambretti Night di Piero Chiambretti. Ha preso parte all’Isola dei Famosi e al videoclip di Pitbull, U know it ain’t love, e di recente si è lanciata anche nel mondo della musica, incidendo il singolo Vamos a Gosar. Due anni fa aveva pubblicato Touch Me. Nel 2019 Elena Morali ha recitato in una puntata della celebre soap Beautiful.

Vita privata: marito, Luigi Favoloso, Scintilla

Ma qual è la vita privata di Elena Morali? Sappiamo che nel 2020 si è sposata a Zanzibar, su una meravigliosa spiaggia bianca, con Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e personaggio noto delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Una storia che però ha vissuto momenti difficili e tormentati, con parziali separazioni e poi ritorni di fiamma. I due hanno scelto di rinnovare le loro promesse giurandosi di nuovo eterno amore nel giugno del 2021: “Ci avevano dato poche settimane e invece noi siamo ancora qua! Eh, già! Ti risposerei ogni giorno, per ora mi accontento di ogni anno”. Pare infatti che Elena Morali e Luigi Favoloso abbiano proprio dato origine a una tradizione di coppia: quella di rinnovare le promesse di matrimonio a ogni anniversario.

La nuova Pupa de La Pupa e il Secchione Show 2022 ha avuta una relazione anche con Scintilla, storico comico di Colorado, all’anagrafe Gianluca Fubelli. I due si sono lasciati a un passo dall’altare. La coppia è rimasta insieme per diversi anni, circa cinque, prima di dirsi addio per via di un presunto tradimento di lei. L’ex fidanzato, però, quando ha annunciato la rottura ai propri follower, non ha voluto cedere alla rabbia o allo sconforto, precisando che a tutti, lui in primis, può capitare di sbagliare e far soffrire: “Poi, il sentimento cambia. Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia, ma perché quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni. E prendi, leva i cocci di una storia vecchia, impegnati a ricostruirne una nuova… Io sono vecchio per queste cose”, ha dichiarato il comico. Ha avuto una storia anche con Daniele Di Lorenzo. Elena Morali su Instagram conta quasi 1 milione e mezzo di followers.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a Mediaset Play, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.