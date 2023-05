Chi è Elena Monorchio, la moglie di Luca Barbareschi ospite a Domenica In

Chi è Elena Monorchio, la moglie di Luca Barbareschi ospite a Domenica In? L’attore e produttore in passato è stato sposato con Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica. Successivamente è stato compagno per sette anni dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere. Attualmente è invece legato a Elena Monorchio, figlia dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea, dalla quale ha avuto due figli: nel 2010 Maddalena e nel 2012 Francesco Saverio.

Della loro storia non si sa molto, dato che la donna non ama stare sotto i riflettori. Di lei è noto soltanto che è nata nel 1977 (i due hanno ben 22 anni di differenza) e che è la figlia di Andrea Monorchio, ex Ragioniere di Stato. Ad oggi è una mamma casalinga a tempo pieno, anche se talvolta accompagna il marito sul red carpet nelle rassegne cinematografiche. Del suo amato, in occasione di una intervista a L’Arena di Massimo Giletti, Elena Monorchio (moglie di Luca Barbareschi) ha parlato come un uomo buono nonché come un ottimo padre. I due si sono conosciuti nel corso di una vacanza estiva romana e si sono subito innamorati, tanto che la decisione di mettere su famiglia è arrivata dopo soltanto 3 mesi dal primo incontro.

Ciò che si sa di lei deriva più che altro dalle biografie del padre Andrea Monorchio, economista, dirigente pubblico e accademico italiano che è stato in carica come Ragioniere generale dello Stato dal 1 settembre 1989 al 30 giugno 2002, oltre ad essere eletto Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e Medaglia d’Oro alla Sanità Pubblica. Oggi anche lui fa una vita più riservata, da professore ordinario di Contabilità di Stato presso l’Università di Siena.