Chi è Edoardo Scotti, figlio di Gerry Scotti: età, carriera, incidente, vita privata

Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti, lo storico conduttore di Canale 5 che torna in prima serata da stasera, 21 luglio 2020, con le repliche de Lo Show dei Record. Un programma al quale prende parte anche Edoardo, nel ruolo di inviato. Ma chi è Edoardo Scotti? Qual è la sua età, la carriera e la vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e lavoro

Pur essendo il figlio di Gerry Scotti, Edoardo ha deciso di provare a fare carriera nel mondo della tv. A differenza del padre ama stare dietro le telecamere, anche se durante l’esperienza de Lo Show dei Record lo abbiamo visto nell’inedito ruolo di inviato. Nato a Milano il 10 marzo 1992, la sua età è dunque di 28 anni. È il figlio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso. Ha studiato presso la prestigiosa American School of Milan e, nel 2013, si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Edoardo Scotti ha trascorso molto tempo negli Stati Uniti, e in particolare a Los Angeles, dove ha completato i suoi studi con il sogno di diventare regista. Nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di Lo show dei Record, e nel 2015 è stato messo alla prova come inviato speciale all’interno della trasmissione. Si tratta proprio dell’edizione che va in onda in replica su Canale 5 dal 21 luglio in prima serata. Durante quest’esperienza ha dimostrato di essere bravo anche davanti alle telecamere, collegandosi da posti diversi del mondo come l’America e la Cina.

Suo padre Gerry Scotti ha sempre preservato la sua privacy, soprattutto quando era un ragazzo. “A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino – ha svelato qualche tempo fa il noto conduttore -. Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”.

Il sogno di Edoardo Scotti, nonostante l’esperienza a Lo Show dei Record, è quello di fare il regista, per questo ha continuato a fare la gavetta tra Sky, Rai e Mediaset, come aiuto regista per diverse trasmissioni. Ha lavorato sul set di Cucine da incubo e come assistente alla regia per una fiction poliziesca. Il suo sogno è quello di essere notato da Hollywood. Nell’aprile 2019 si è parlato molto di Edoardo a causa di un incidente stradale: il giovane è stato ricoverato in una clinica a Rozzano, dove gli è stata diagnosticata la frattura scomposta del femore.

Edoardo Scotti, vita privata e Instagram

Sulla sua vita privata si hanno poche informazioni. Edoardo è fidanzato con Ginevra Piola, una giovane giornalista, che da settembre 2018 collabora con Mediaset. I due hanno anche deciso di sposarsi. Adora viaggiare in giro per il mondo, in particolar modo con la sua compagna e ha un rapporto solidissimo con il padre consolidatosi dopo la separazione di Gerry dalla madre del ragazzo. Su Instagram è seguito da circa 10mila persone.

Potrebbero interessarti Lo Show dei Record torna stasera su Canale 5 con Gerry Scotti: le anticipazioni Perché The Resident 2 non va più in onda su Rai 1? Sorelle, quante puntate sono, durata e quando finisce