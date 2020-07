Lo Show dei Record stasera 21 luglio su Canale 5 con Gerry Scotti: anticipazioni

Torna questa sera, 21 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 Lo Show dei Record, il programma in replica condotto da Gerry Scotti a caccia dei record più stravaganti e spettacolari. La trasmissione, in onda ogni settimana, vede uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo, pronti a sfidare i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2015.

Lo Show dei Record: le anticipazioni di stasera

Alla guida dello show troviamo Gerry Scotti, affiancato da suo figlio Edoardo. La direzione artistica è di Roberto Cenci. Ogni recordman porta con sé una storia fatta di fatica, valutazione e, a volte, un pizzico di follia. Per questo motivo, oltre a dare spazio al primato, Gerry Scotti farà conoscere meglio al pubblico di Canale 5 gli eccentrici protagonisti delle prove. Il compito di accertare il superamento effettivo di ogni nuovo record è affidato, come sempre, al Giudice Ufficiale Marco Frigatti, coadiuvato dal suo assistente Lorenzo Veltri.

Nell’arena de Lo Show dei Record è stato scritto anche Zydrunas e Thor, personaggi degni, grazie alle loro eccezionali doti fisiche, di essere protagonisti di un poema epico. Tra i record più folli della prima puntata in onda stasera, 21 luglio, Edoardo Scotti, in collegamento dalla Cina, mostra quello di Liangming Ruan che cercherà di reggere sul proprio corpo il manto di api più pesante al mondo (il record da battere è di 60 kg). Appuntamento dunque questa sera, 21 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 con la replica de Lo Show dei Record.

