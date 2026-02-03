Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:10
TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 febbraio su Rete 4

di Anton Filippo Ferrari
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 3 febbraio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 3 febbraio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 febbraio 2026

Ampio spazio sarà dedicato agli scontri di sabato sera a Torino, in chiusura della manifestazione organizzata in sostegno del centro sociale Askatasuna, durante i quali l’agente Alessandro Calista è stato accerchiato e aggredito violentemente, con l’utilizzo anche di un martello. A seguire, un approfondimento sulla situazione della frana a Niscemi: per far fronte a questa emergenza, dalle opposizioni e da molti cittadini si leva la richiesta di dirottare sulla ricostruzione di Niscemi alcuni dei fondi previsti per il Ponte sullo Stretto di Messina.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 3 febbraio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
