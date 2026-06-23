È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 23 giugno 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 23 giugno 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 23 giugno 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 23 giugno 2026

Al centro della puntata lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Segue il giallo di Garlasco con una riflessione sui toni spesso eccessivi, in particolar modo sui social, dopo che la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata ricoverata per un’overdose di farmaci. Tra gli ospiti, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe che negli scorsi anni ha realizzato due interviste ad Alberto Stasi. Infine la testimonianza dei genitori di Sammy Basso, il biologo affetto da progeria, una malattia generica rarissima che lo ha portato alla morte a soli 28 anni nel 2024. Tra gli ospiti anche Enzo Iacchetti, Giuseppe Cruciani e Chiara Appendino.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 23 giugno 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.