Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 22 giugno 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 22 giugno 2026.

Anticipazioni e ospiti

Le tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, il caporalato in Calabria e il delitto di Garlasco saranno tra i temi della seconda putnata di “Filorosso”. Antonino Monteleone con Adele Grossi approfondirà i principali fatti della settimana con servizi, reportage, inchieste, ospiti in studio e collegamenti. Tra gli ospiti della puntata anche il vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Polito, il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, l’ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, la giornalista Laura Tecce e, in collegamento l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il giornalista Filippo Facci.

Torna lo “Spazio Podcast”, un vero e proprio ring delle idee: due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, portatori di posizioni opposte, si confronteranno su uno dei temi più caldi dell’attualità. Questa settimana si affrontano sui temi dei diritti civili Francesca Pascale e Simone Pillon. Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Ugo Ricci, e in collegamento il direttore di “Gente”, Umberto Brindani, il biologo Luciano Garofano e la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 22 giugno 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.