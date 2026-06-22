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Fall: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Fall: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fall, film del 2022 diretto da Scott Mann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Becky, suo marito Dan e la sua migliore amica Hunter stanno scalando una montagna, quando un fatto inaspettato fa scivolare Dan, che precipita morendo. Becky così cade in depressione e affoga il suo dolore nell’alcol. Dopo un anno, riceve la visita di Hunter su pressione di suo padre. Becky viene convinta ad una nuova impresa per esorcizzare la morte di Dan: scalare l’abbandonata torre di comunicazioni radio B67 (simile all’antenna KVLY-TV), per poi spargere le sue ceneri dalla cima. All’inizio, Becky ha dei ripensamenti, ma viene sempre rassicurata da Hunter. Nonostante qualche difficoltà, le due amiche arrivano in cima, ma, durante la prima parte della discesa, la scala si rompe e precipita, lasciando le ragazze sulla cima dell’antenna ad oltre 610 metri d’altezza. Inoltre, lo zaino con l’acqua è caduto bloccandosi su delle parabole situate 15 metri sotto. Cercando aiuto con il cellulare, le ragazze scoprono di non avere nemmeno la linea. A quel punto decidono di lanciare giù dalla torre uno dei due cellulari all’interno di una scarpa sperando che, una volta a terra, il cellulare invii il messaggio di aiuto precedentemente programmato. Purtroppo l’altezza è tale che la scarpa non è sufficiente a proteggere il telefono dalla caduta e quest’ultimo si distrugge una volta arrivato a terra.

Fall: il cast

Abbiamo visto la trama di Fall, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Grace Caroline Currey: Becky Madison
  • Virginia Gardner: Shiloh Hunter
  • Mason Gooding: Danyal ‘Dan’ Zaffar
  • Jeffrey Dean Morgan: James Madison
  • Darrell Dennis: Randhir ‘Randy’ Ahuja

Streaming e tv

Dove vedere Fall in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 22 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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