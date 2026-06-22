Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 giugno 2026

Questa sera, lunedì 22 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’attualità politica con lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni: i retroscena, le tensioni e le possibili conseguenze nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. A seguire, prosegue la nostra inchiesta sugli affari ai tempi del Covid, tra interessi, responsabilità e zone d’ombra ancora da chiarire. In chiusura, il caso Garlasco con gli ultimi sviluppi e i nuovi interrogativi dell’inchiesta. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Stefano Cappellini, Fausto Biloslavo, Mario Sechi, Luca Ferlaino, Davide Tabarelli, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.