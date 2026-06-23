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Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 23 giugno

Questa sera, martedì 23 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel secondo appuntamento dal titolo “Tutta la vita che ho” il programma porta il pubblico a conoscere un bambino la cui vita si consuma in un tempo senza orizzonti: il piccolo Roberto, è affetto dalla sindrome di Cockayne, una rara malattia genetica che accelera l’invecchiamento e ne anticipa il declino. Accanto a lui, una madre e un padre che hanno scelto di restare, senza arretrare dentro questo tempo breve che rimane. Il corpo di Roberto segue una traiettoria diversa, in cui l’infanzia convive con una progressiva e inesorabile perdita delle funzioni vitali. Con Domenico Iannacone, un racconto sul tempo, sulle emozioni e su ciò che rimane quando il futuro si accorcia, le giornate si dilatano, si liberano del superfluo e acquistano una nuova essenzialità. Quando non c’è un domani da immaginare, ma un presente da vivere fino in fondo, prende forma una domanda inevitabile: cosa significa vivere quando il tempo è breve? Con uno sguardo che resta, “Che ci faccio qui” dà voce a storie che interrogano, trasformando il racconto in un esercizio di ascolto e responsabilità.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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