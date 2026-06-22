Vita! Il concerto: anticipazioni, ospiti, cantanti, scaletta e streaming

Questa sera, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Vita! Il concerto, grande evento musicale benefico in scena al Circo Massimo a Roma, in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. A condurre la serata Giorgia Cardinaletti e Nek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, cantanti e scaletta)

Sul palco saliranno Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

‘Vita! Il concerto’ vede unirsi artisti, imprenditori e scienziati internazionali con eccezionalmente i Premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhof (2013) e Gregg Semenza (2019).

“Penso che la sfida più grande per una vita lunga e piena non sia solo mantenersi in salute ma anche mantenere mente e corpo in azione verso un obiettivo che ci appassioni” dice Thomas Sudhöf. Una doppia sfida, rivolta ai ragazzi di oggi e ai ragazzi di ieri, riassunta nello slogan internazionale dell’evento: ‘Believe in yourself, in a life full of health’. “Ai ragazzi di oggi, contro il disagio giovanile e le dipendenze, diremo di ‘credere in sé stessi e nella vita’” sottolineano gli organizzatori. Ai ragazzi di ieri diciamo, aggiungono, “la sfida non è aggiungere anni alla vita ma vita agli anni’ e per questo parliamo di longevità, di stili che portino ad una lunga vita, in piena salute”.

L’incasso della manifestazione, al netto esclusivamente di Iva e Siae, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a sostegno delle attività di ricerca e cura. La scaletta (ordine di uscita dei cantanti) di Vita! Il concerto non è stata resa nota.

Streaming e tv

Dove vedere Vita! Il concerto in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – lunedì 22 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.