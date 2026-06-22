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Vita! Il concerto: tutto quello che c’è da sapere sull’evento

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di Anton Filippo Ferrari
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Vita! Il concerto: anticipazioni, ospiti, cantanti, scaletta e streaming

Questa sera, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Vita! Il concerto, grande evento musicale benefico in scena al Circo Massimo a Roma, in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. A condurre la serata Giorgia Cardinaletti e Nek. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, cantanti e scaletta)

Sul palco saliranno Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova.

‘Vita! Il concerto’ vede unirsi artisti, imprenditori e scienziati internazionali con eccezionalmente i Premi Nobel per la Medicina Thomas Sudhof (2013) e Gregg Semenza (2019).

“Penso che la sfida più grande per una vita lunga e piena non sia solo mantenersi in salute ma anche mantenere mente e corpo in azione verso un obiettivo che ci appassioni” dice Thomas Sudhöf. Una doppia sfida, rivolta ai ragazzi di oggi e ai ragazzi di ieri, riassunta nello slogan internazionale dell’evento: ‘Believe in yourself, in a life full of health’. “Ai ragazzi di oggi, contro il disagio giovanile e le dipendenze, diremo di ‘credere in sé stessi e nella vita’” sottolineano gli organizzatori. Ai ragazzi di ieri diciamo, aggiungono, “la sfida non è aggiungere anni alla vita ma vita agli anni’ e per questo parliamo di longevità, di stili che portino ad una lunga vita, in piena salute”.

L’incasso della manifestazione, al netto esclusivamente di Iva e Siae, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a sostegno delle attività di ricerca e cura. La scaletta (ordine di uscita dei cantanti) di Vita! Il concerto non è stata resa nota.

Streaming e tv

Dove vedere Vita! Il concerto in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – lunedì 22 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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