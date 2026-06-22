Boss in incognito 2026: anticipazioni, azienda, datore di lavoro, lavoratori, puntata 22 giugno. Replica, Rai 2

Questa sera, 22 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, la replica del programma tv che vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni prima puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della puntata è Agata Fiasconaro, Brand Manager di Fiasconaro S.r.l., azienda familiare che affonda le radici nella tradizione della pasticcieria siciliana e che oggi gode di una reputazione consolidata nel panorama dell’alta pasticceria internazionale, esportando i suoi panettoni in tutto il mondo. Nella sua avventura in incognito, Agata Fiasconaro affianca i suoi dipendenti: con Ibrahima impara i segreti degli impasti, Angelika la istruisce sulla pirlatura e la messa in forma dei panettoni, Nicola le mostra il reparto dove vengono ultimati e imbustati i panettoni, e con Enrico è al carretto delle degustazioni nella splendida Piazza Margherita di Castelbuono. In incognito c’è anche Elettra Lamborghini che, tra fiocchi e coloratissime carte, affianca Patrizia nell’arte del confezionamento.

Come sempre, l’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini – pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento – verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

Boss in incognito: quante puntate

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? In tutto quattro appuntamenti, su Rai 2 in replica dal 15 giugno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 15 giugno 2026

Seconda puntata: 22 giugno 2026

Terza puntata: 29 giugno 2026

Quarta puntata: 6 luglio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera in replica alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.