È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 23 dicembre 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 23 dicembre 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 23 dicembre 2025

Ampio spazio sarà dedicato alla manovra economica approdata in Senato, dopo giorni di tensioni interne alla maggioranza: il nodo principale ha riguardato le pensioni. Nel corso della puntata, un approfondimento sugli italiani che si preparano alle festività natalizie: da un lato chi può permettersi cibi di qualità, bottiglie pregiate e servizi extra lusso, dall’altro sempre più famiglie in difficoltà, con il 18% dei regali sotto l’albero acquistati tramite finanziamenti o a rate.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 23 dicembre 2025 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.