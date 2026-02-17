È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 17 febbraio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 17 febbraio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2026

Ampio spazio sarà dedicato alla decisione del Tribunale di Bari di condannare 12 imputati, militanti riconducibili all’area di CasaPound, per alcune aggressioni compiute nel 2018: una sentenza che arriva pochi giorni dopo che la troupe della trasmissione è stata fermata e identificata dalla Polizia mentre chiedeva spiegazioni sul palazzo occupato dal 2003 da CasaPound a Roma e mai sgombrato. A seguire, un approfondimento sul caso Garlasco: a quasi un anno da quando Andrea Sempio è stato iscritto nel registro degli indagati, il delitto di Chiara Poggi è ormai un labirinto giudiziario e un caso mediatico senza precedenti che ha finito per intrecciarsi con la politica, dato che è stato evocato più volte nella campagna per l’imminente referendum sulla giustizia.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 17 febbraio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.