Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 17 febbraio su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 17 febbraio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 17 febbraio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 17 febbraio 2026

Ampio spazio sarà dedicato alla decisione del Tribunale di Bari di condannare 12 imputati, militanti riconducibili all’area di CasaPound, per alcune aggressioni compiute nel 2018: una sentenza che arriva pochi giorni dopo che la troupe della trasmissione è stata fermata e identificata dalla Polizia mentre chiedeva spiegazioni sul palazzo occupato dal 2003 da CasaPound a Roma e mai sgombrato. A seguire, un approfondimento sul caso Garlasco: a quasi un anno da quando Andrea Sempio è stato iscritto nel registro degli indagati, il delitto di Chiara Poggi è ormai un labirinto giudiziario e un caso mediatico senza precedenti che ha finito per intrecciarsi con la politica, dato che è stato evocato più volte nella campagna per l’imminente referendum sulla giustizia.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 17 febbraio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 17 febbraio 2026
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 febbraio 2026 su La7
TV / Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Amici 25, nuovo crollo emotivo per Valentina: a rischio la partecipazione al serale
TV / Ascolti tv lunedì 16 febbraio: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi Milano-Cortina
TV / Dove vedere la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini: cast, trama e curiosità
Ricerca