È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 10 febbraio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 10 febbraio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 febbraio 2026

Ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo: dopo i fatti di Torino c’è chi sostiene che le nuove norme siano necessarie, evocando gli anni di Piombo, mentre altri ritengono che questo paragone non sia appropriato. A seguire, un approfondimento economico sul dato allarmante di famiglie italiane in povertà o a rischio impoverimento, che si attesta intorno al 20%. E ancora, gli ultimi sviluppi nelle indagini sulla tragedia di Crans-Montana: è infatti emerso che il responsabile della sicurezza pubblica del Comune non era in possesso del brevetto di protezione antincendio, ma solo di quelli riguardanti più genericamente la sicurezza e la salute.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 10 febbraio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.