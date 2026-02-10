Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 10 febbraio su Rete 4

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 10 febbraio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 10 febbraio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 10 febbraio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 10 febbraio 2026

Ampio spazio sarà dedicato allo scontro politico sul pacchetto sicurezza voluto dal Governo: dopo i fatti di Torino c’è chi sostiene che le nuove norme siano necessarie, evocando gli anni di Piombo, mentre altri ritengono che questo paragone non sia appropriato. A seguire, un approfondimento economico sul dato allarmante di famiglie italiane in povertà o a rischio impoverimento, che si attesta intorno al 20%. E ancora, gli ultimi sviluppi nelle indagini sulla tragedia di Crans-Montana: è infatti emerso che il responsabile della sicurezza pubblica del Comune non era in possesso del brevetto di protezione antincendio, ma solo di quelli riguardanti più genericamente la sicurezza e la salute.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 10 febbraio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 febbraio 2026 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Colpa dei sensi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 febbraio 2026 su La7
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Colpa dei sensi streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Spettacoli / La frecciatina di Valeria Graci a Laura Pausini e Federica Panicucci: "Ho dovuto smettere di imitarle"
Spettacoli / Gianluigi Paragone contro il direttore di RaiSport Petrecca: "Si deve dimettere"
Spettacoli / Luca e Paolo sul caso Pucci: "Meloni decida, o li difende o li querela"
Spettacoli / La Russa: “Andrea Pucci fa morire dal ridere, la Rai gli chieda di cambiare idea”
TV / Ascolti tv lunedì 9 febbraio: Cuori 3, Olimpiadi Milano Cortina, Taratata
Ricerca