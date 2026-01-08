Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il ministro del Turismo Daniela Santanchè con la quale si parlerà di attualità, di politica e di turismo, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, tra opportunità, investimenti e criticità. Ampio approfondimento sarà dedicato sia alla tragedia di Crans-Montana, con tutte le novità sul caso e gli interrogativi ancora aperti, e sia al caso Trump–Venezuela, per analizzare le possibili ripercussioni geopolitiche. Infine, spazio al tema della sicurezza, con le due notizie che hanno segnato la settimana: l’omicidio del capotreno a Bologna e l’aggressione del 15enne a Milano per il furto di una giacca. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Pierfrancesco Majorino, Silvia Sardone e Luca Boccoli.

Streaming e tv

