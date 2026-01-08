Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026

Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà il ministro del Turismo Daniela Santanchè con la quale si parlerà di attualità, di politica e di turismo, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, tra opportunità, investimenti e criticità. Ampio approfondimento sarà dedicato sia alla tragedia di Crans-Montana, con tutte le novità sul caso e gli interrogativi ancora aperti, e sia al caso Trump–Venezuela, per analizzare le possibili ripercussioni geopolitiche. Infine, spazio al tema della sicurezza, con le due notizie che hanno segnato la settimana: l’omicidio del capotreno a Bologna e l’aggressione del 15enne a Milano per il furto di una giacca. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Pierfrancesco Majorino, Silvia Sardone e Luca Boccoli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 8 gennaio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Don Matteo 15: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Don Matteo 15: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
Spettacoli / Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: "Trump ha dato speranze e libertà"
Ricerca