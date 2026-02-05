Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 febbraio 2026

Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata un ampio talk dedicato all’approvazione del decreto sicurezza, con particolare attenzione alla tutela delle forze dell’ordine e alla gestione dell’immigrazione. Un blocco sarà poi dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina, con un focus sull’impatto economico dell’evento, tra opportunità, investimenti e criticità per il territorio. Infine, si tornerà sulla storia di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al popolo) e Stefano Benigni (Forza Italia).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 5 febbraio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
