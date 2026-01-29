Icona app
29 gennaio 2026
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata sarà Marco Minniti, con cui si affronteranno i temi della sicurezza e dell’immigrazione alla luce dei tragici fatti di Milano. Nel corso della serata si parlerà anche di Crans-Montana, con nuovi documenti e testimonianze. Infine, una pagina dedicata al tema della violenza sulle donne, dopo il femminicidio di Anguillara. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) e Simona Bonafè (Partito Democratico).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 29 gennaio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
