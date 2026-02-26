Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 febbraio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 febbraio 2026

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, il referendum sulla giustizia, con un confronto tra le posizioni del Sì e del No. A seguire, un approfondimento sulla tragica morte del piccolo Domenico a Napoli, per fare luce sulle indagini e sui punti ancora da chiarire. Infine, si tornerà a parlare della vicenda di Rogoredo, tra responsabilità, controlli e risposte delle istituzioni. Tra gli ospiti anche: Angelo Bonelli (AVS), Luca Boccoli (AVS), Luca Toccalini (Lega) e Paolo Romano (Partito Democratico).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 26 febbraio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Chi è Stjepan Hauser, il musicista che duetta con Fedez e Marco Masini nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, conferenza stampa 27 febbraio in diretta LIVE
Ti potrebbe interessare
TV / Chi è Tony Pitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Chi è Stjepan Hauser, il musicista che duetta con Fedez e Marco Masini nella serata delle Cover di Sanremo 2026
TV / Sanremo 2026, conferenza stampa 27 febbraio in diretta LIVE
TV / Sanremo 2026 conferenza stampa streaming e diretta tv: dove vederla live
TV / Ariston on fire: la terza serata in cui (solo) la moda ha rubato la scena
TV / Sanremo, ascolti in crescita: 60,3% di share per la terza serata
TV / Ascolti tv giovedì 26 febbraio: Sanremo 2026, Come un gatto in tangenziale
TV / Sanremo 2026, la classifica dopo la terza serata del Festival
TV / Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Ricerca