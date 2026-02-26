Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 febbraio 2026

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, il referendum sulla giustizia, con un confronto tra le posizioni del Sì e del No. A seguire, un approfondimento sulla tragica morte del piccolo Domenico a Napoli, per fare luce sulle indagini e sui punti ancora da chiarire. Infine, si tornerà a parlare della vicenda di Rogoredo, tra responsabilità, controlli e risposte delle istituzioni. Tra gli ospiti anche: Angelo Bonelli (AVS), Luca Boccoli (AVS), Luca Toccalini (Lega) e Paolo Romano (Partito Democratico).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 26 febbraio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.