19 febbraio 2026
TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, un faccia a faccia con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini con cui si parlerà del referendum giustizia e della sicurezza, a seguire con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, si affronteranno i principali temi dell’attualità politica nazionale e internazionale. Nel corso del talk, spazio anche al caso del bambino trapiantato di Napoli, dopo le ultime notizie sul nuovo organo disponibile e la drammatica valutazione sulla sua incompatibilità a un nuovo trapianto. Tra gli ospiti anche: Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) e Davide Faraone (Italia Viva).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 19 febbraio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca