Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 novembre 2020

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’Italia divisa in zone di rischio, schiacciata tra emergenza ospedaliera ed economica: nonostante le restrizioni e i lockdown soft in alcune regioni, la curva dei contagi continua a destare preoccupazione e fa temere l’introduzione di misure ancora più restrittive sul territorio nazionale. Nel corso della serata, ampio spazio è dedicato alla crisi economica che sta colpendo l’Italia e, in particolare, alle testimonianze di commercianti e lavoratori autonomi che temono di dover chiudere la propria attività: c’è chi chiede la sospensione del pagamento delle tasse e chi come atto di protesta ha deciso di tenere aperto nonostante le restrizioni. Gli aiuti promessi dal Governo con i due decreti Ristoro saranno sufficienti?

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

