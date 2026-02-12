Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui si affronteranno i principali temi di politica interna e internazionale, a partire dalle scelte del Governo su diritto d’asilo e sicurezza, con particolare attenzione al nuovo disegno di legge sull’immigrazione introdotto dall’Esecutivo. Seguirà poi un focus sul fenomeno delle baby gang e sul crescente allarme legato all’uso dei coltelli, tema che preoccupa soprattutto gli abitanti delle grandi città italiane. Infine, uno spazio sarà riservato agli ultimi sviluppi sul caso di Garlasco. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico) e Luca Toccalini (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 12 febbraio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
