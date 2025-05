Doppio gioco streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

Questa sera, 27 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Doppio gioco, la serie con protagonista Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di “leggere” le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina. Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d’azzardo. Ma dove vedere la serie in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione questa sera, 27 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5.

Doppio gioco streaming live

Se non siete a casa potete seguire la diretta in streaming su Mediaset Infinity, che permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate