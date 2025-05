Doppio gioco: il cast (attori e personaggi) della serie su Canale 5

Qual è il cast di Doppio gioco? La serie va in onda in prima visione su Canale 5 alle ore 21.30 dal 27 maggio 2025 con protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Due grandi attori molto amati dal pubblico. Ma vediamo insieme il cast completo.

Alessandra Mastronardi interpreta la protagonista Daria Giraldi. Dopo aver perso i genitori in tenera età, cresce insieme al fratello Davide e impara a sfruttare un’abilità straordinaria ereditata dal padre: la capacità di “leggere” le persone, utilizzata per giocare a poker. La vita da giocatrice d’azzardo viene interrotta dall’arresto che la condanna ai servizi socialmente utili, ma la ragazza è attesa da un nuovo colpo di scena.

Attrice di cinema, teatro e tv, Alessandra Mastronardi ha raggiunto la notorietà interpretando Eva nella serie I Cesaroni. Nel 2019 è stata madrina della 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia mentre nel 2022 ha preso parte a due progetti internazionali: il film americano Il talento di Mr. C e la serie One Trillion Dollars.

Max Tortora veste i panni di Gemini, il nome con cui i Servizi Segreti identificano un membro di un gruppo criminale internazionale. È lui il principale obiettivo dell’operazione anticrimine in cui Daria si troverà coinvolta.

Classe 1963, Max Tortora ha lavorato per il piccolo e grande schermo nel corso della sua carriera. I Cesaroni, Baby e Tutta colpa di Freud sono solo alcune delle serie tv di grande successo alle quali ha preso parte. Simone Liberati è il Maggiore della Guardia di Finanza Ettore Napoli. Quest’ultimo funge da ufficiale di collegamento con i Servizi Segreti nell’operazione contro il Cartello criminale in cui è coinvolto Gemin: si tratta del diretto responsabile dell’infiltraggio di Daria, quello che la protegge e le affida gli incarichi. Domenico Diele interpreta Davide Giraldi, il fratello di Daria. Avvocato di successo, è impegnato a difendere la sorella pur avendo con lei un rapporto particolarmente conflittuale. Kyshan Wilson è Jamilah, compagna di stanza di Daria in Comunità. Segnata da un passato difficile, si legherà a Daria in maniera sincera e trasparente.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast, ma dove vedere Doppio gioco in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.