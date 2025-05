Doppio gioco: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Doppio gioco è la serie in onda su Canale 5 dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30 con Alessandra Mastronardi. La protagonista è Daria (Mastronardi), una donna dotata della capacità di leggere le persone, un talento che le ha trasmesso il padre – scomparso in un incidente quando lei era ancora bambina – insegnandole a osservare segnali e comportamenti proprio attraverso il poker. Quando i Servizi Segreti le affidano una missione sotto copertura per incastrare Gemini (Tortora), figura chiave della criminalità internazionale, Daria accetta. Il dubbio si somma a un altro conflitto, più intimo, che coinvolge il suo superiore diretto, il Maggiore Ettore Napoli (Liberati). Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Doppio gioco ha come protagonista Daria, una 35enne dal passato difficile. Stando alle anticipazioni trapelate, in questo primo appuntamento con la fiction faremo la conoscenza del personaggio di Alessandra Mastronardi, una donna intenta a scontare una condanna per truffa e gioco d’azzardo ai servizi sociali.

Daria, però, oltre ad avere un passato legato al gioco d’azzardo, non è una giocatrice di poker come le altre: sa infatti “leggere” le persone, un talento che ha ereditato da suo padre. Durante un turno di lavoro all’aeroporto, Daria fa un incontro piuttosto casuale, ma che lascia il segno; per le sue abilità, Daria (che viene seguita da suo fratello Davide, anche il suo avvocato) viene reclutata nei servizi segreti come agente sotto copertura dal Maggiore Ettore Napoli.

Pur scettico, il Maggiore Napoli cede alle pressioni del suo superiore e coinvolge Daria in un’operazione organizzata per catturare Gemini, pericoloso esponente del cartello internazionale. In questo primo appuntamento, vedremo Ettore mettere alla prova Daria e testare la sua abilità: la protagonista lo lascerà a bocca aperta non soltanto per prontezza e freddezza, ma anche per intelligenza.

Streaming e tv

Dove vedere Doppio gioco in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.