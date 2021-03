Donato Grande ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzata e cachet per il Festival

C’è anche Donato Grande tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è l’asso del Powerchair Football che stasera, giovedì 4 marzo, sfiderà Ibrahimovic sul palco dell’Ariston nel corso della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione).

Biografia

Nato a Trani, comune della provincia di Barletta-Andria-Trani, è affetto da una malattia degenerativa che non gli permette di camminare fin dalla nascita. Il ragazzo, costretto sulla sedia a rotelle, dopo la laurea magistrale in consulenza professionale d’azienda, ha sempre nutrito un sogno: poter giocare a calcio così come facevano i suoi amici.

Nel 2017, dopo un video su Youtube, ha scoperto il Powerchair Football, ovvero il calcio in carrozzina. “Ho subito capito che sarebbe stato lo sport che faceva al caso mio” ha dichiarato Donato Grande, che ha iniziato a praticare questo sport.

Nel 2018 fonda l’ASD Oltre Sport, associazione sportiva senza scopo di lucro registrata al Coni e al Cip (comitato italiano paralimpico) che da qualche anno pratica e promuove il calcio in carrozzina elettrica, che l’anno seguente conquista il titolo nazionale in un triangolare giocato a Torre del Greco.

Questa sera, il campione del Powerchair Football coronerà il sogno della sua vita palleggiando sul palco dell’Ariston con il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Sulla sua presenza al Festival di Sanremo, il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, ha dichiarato: “Quella delle barriere architettoniche è una battaglia non inferiore a altre che dobbiamo combattere. Un mio carissimo amico ha il figlio sulla sedia a rotelle, a volte arriva in ritardo perché una macchina gli blocca la strada e deve aspettare che la rimuovano. Queste sono le cose che mi fanno incazzare in maniera pazzesca. La sua presenza e il passaggio con Ibrahimovic serve a sensibilizzare il Paese in modo che queste persone che possano fare le stesse cose che facciamo noi”.

Donato Grande, la vita privata: la fidanzata

Sulla vita privata di Donato Grande non si hanno molte informazioni: non è chiaro, quindi, se il campione di Powerchair Football abbia una fidanzata o meno al momento.

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet percepito da Donato Grande per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021? Sui compensi degli ospiti, così come dei conduttori, non sono state fornite informazioni ufficiali da parte della Rai. Le uniche indiscrezioni, ma si tratta per l’appunto di voci corridoio, uscite riguardano Fiorello e Ibrahimovic a cui sarebbe destinato un cachet di 50mila euro a puntata.

