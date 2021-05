Don Matteo, Raoul Bova prende il posto di Terence Hill

Rivoluzione nel cast di Don Matteo. Dopo 13 anni il famoso sacerdote in bicicletta non sarà più interpretato da Terence Hill (82 anni), ma da un nuovo attore: Raoul Bova (49 anni). Il tutto avverrà – secondo quanto anticipa TvBlog – nella quarta puntata della tredicesima serie di Don Matteo. La fiction, da sempre in onda su Rai 1, dovrebbe inoltre mantenere il medesimo titolo.

Sul perché Terence Hill abbia deciso di lasciare Don Matteo al momento non ci sono notizie ufficiali. Probabile però che, vista l’età (82 anni) e le dodici stagioni interpretate, l’attore abbia voglia di riposarsi un po’. Il suo successore, Raoul Bova, è reduce dalla fiction Buongiorno, mamma trasmessa da Canale 5, stasera – 27 maggio – l’ultima puntata, in cui interpreta il ruolo di Guido Borghi. La serie è stata prodotta da Lux Vide, la medesima società di produzione di Don Matteo. Le novità della tredicesima stagione della fortunata fiction di Rai 1 dunque non si fermano con il ritorno in pianta stabile di Flavio Insinna, annunciato nelle scorse settimane, ma si arricchiscono con questo nuovo clamoroso colpo di scena.

Don Matteo come a Un passo dal cielo

Un cambio di protagonista che ricorda quello avvenuto in Un passo dal cielo. Nella serie tv (sempre di Rai 1) Terence Hill nella quarta stagione lasciò “il posto” a Daniele Liotti. “Quando mi sono trovato davanti alla necessità di scegliere se lasciare Don Matteo o Un passo dal cielo, perché due serie così lunghe non potevo continuare a farle, non ho avuto dubbi: Pietro, la guardia forestale di Un passo dal cielo, aveva esaurito la sua parabola. Questo con don Matteo non può succedere, è il personaggio ideale per una serie che non finisce mai”, aveva spiegato Terence Hill ad Avvenire. Ora il colpo di scena. Chissà come la prenderanno i fan di Don Matteo…