Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni (trama)

Nella dodicesima stagione della fortunata fiction, Marco aveva tradito Anna, lasciandosi andare alla passione con una collega. Il giorno del matrimonio, Olivieri era venuta a sapere della scappatella del fidanzato qualche giorno prima e aveva abbandonato lo sposo poco prima di convolare a nozze. Nonostante il tempo passato e la relazione che la figlia di Elisa aveva intrapreso con Sergio, Nardi non ha smesso di essere legato alla sua ex compagna. Nella puntata che verrà trasmessa in televisione nella serata del 14 aprile, Marco si renderà conto di essere innamorato di Anna e deciderà di riconquistarla. Per permettere agli ex fidanzati di tornare a essere felici insieme, alcuni amici di Nardi tenteranno di aiutarlo a coronare il suo sogno d’amore con Olivieri. Le anticipazioni trapelate in rete sul terzo episodio della tredicesima stagione di Don Matteo rivelano che Valentina e Cecchini si metteranno a disposizione di Marco, per farlo tornare insieme ad Anna. Purtroppo, però, ci sarà qualche divergenza di opinione fra la figlia di Anceschi e Nino. Infatti, la ragazza e il compagno della mamma di Olivieri avranno idee diverse sul da farsi. Al momento, non è chiaro se Anna e Marco avranno un lieto fine. Durante la terza puntata, inoltre, ci sarà spazio per le indagini e per un giallo da risolvere. A tal proposito, a Spoleto verrà disputata la finale del torneo di scacchi e Olga Valon vincerà la competizione. Purtroppo, però, accadrà un evento spiacevole che coinvolgerà la ragazza. Le anticipazioni dell’episodio del 14 aprile rivelano che Olga scomparirà e qualcuno potrebbe averle fatto del male. Nel frattempo, Natalina sarà in pena per le sorti della campionessa di scacchi, perché la perpetua aveva adottato a distanza la ragazza. Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano se Valon verrà ritrovata o meno.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta TV e live streaming la terza puntata di Don Matteo 13? Ve lo sveliamo subito. La fiction va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.