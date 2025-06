Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata (replica)

Questa sera, giovedì 26 giugno 2025, su Rai 1 va in onda in replica la sesta puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni (trama)

Nella puntata di oggi, dal titolo L’innocente, Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto, e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità, e anche Anna, suo malgrado, si troverà a mentire per reggergli il gioco.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta TV e live streaming la quinta puntata di Don Matteo 13? Ve lo sveliamo subito. La fiction va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.