Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Questa sera, giovedì 22 maggio 2025, su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Anticipazioni (trama)

La prima puntata della fiction celebra i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. Eppure quest’ultimo ha diversi dubbi che gli frullano per la testa. Nel frattempo, il maresciallo Cecchini è intenzionato ad organizzare una festa per il sacerdote e sceglie Anna e Marco come aiutanti. La loro vicinanza sarà quanto più pericolosa. Anna l’ha perdonato, ma vuole aspettare che Sergio esca di prigione per iniziare una vita da capo, insieme, e la vicinanza di Marco non aiuta. Nel frattempo a Spoleto fa anche ritorno il colonnello Anceschi con sua figlia, Valentina, che porta con sé un grave fardello sulle spalle. Ma a rovinare la festa di Don Matteo sarà un nuovo caso d’omicidio. Viene ritrovato un cadavere e si tratta di una persona molto vicina al sacerdote. Ma di chi si tratta?

Streaming e tv

Dove vedere in diretta TV e live streaming la prima puntata di Don Matteo 13? Ve lo sveliamo subito. La fiction va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.