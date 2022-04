Don Matteo 13: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata puntata

Questa sera, giovedì 28 aprile 2022, va in onda la quinta puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della quinta puntata.

Anticipazioni della quinta puntata

Nell’episodio intitolato L’amico ritrovato, Spoleto si risveglia nel caos. Una notizia scioccante inizia a serpeggiare di casa in casa. Don Matteo è misteriosamente scomparso. C’è smarrimento soprattutto tra i suoi amici di una vita come il Maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo. Quando sull’altare, intento a celebrare la Messa, non trovano il loro amico ma un altro sacerdote, sono sconvolti. L’arrivo del nuovo parroco, Don Massimo, crea scompiglio. Le circostanze in cui il sacerdote è scomparso sono completamente avvolte nel mistero. Dove si trova adesso? Inoltre, nessuno sembra apprezzare il nuovo arrivato. C’è grande diffidenza e ostilità nei confronti di Don Massimo. C’è persino chi ritiene che sia un impostore e che in qualche modo, sia il responsabile della scomparsa dell’amato Don Matteo. Mentre tutti riflettono su quanto sta accadendo in canonica, Valentina ha un problema e pensa di chiedere aiuto a Marco. L’uomo si mette a sua disposizione. Tuttavia, ciò rischia di compromettere il rapporto di Nardi con Anna. Quest’ultima, infatti, inizia a provare gelosia. Ma come è stata l’uscita di scena di Don Matteo (Terence Hill) nella quarta puntata? Eccola:

Don Matteo 13: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Don Matteo 13, ma qual è il cast della serie tv? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill, Don Matteo

Raoul Bova, Don Massimo

Nino Frassica, Maresciallo Cecchini

Maria Chiara Giannetta, Capitano Anna Olivieri

Maurizio Lastrico, Marco Nardi

Nathalie Guetta, Natalina Diotallevi

Francesco Scali, Pippo

Pamela Villoresi, Elisa

Emma Valenti, Valentina Anceschi

Mattia Teruzzi, Federico Limoni

Giorgia Agata, Greta Alunni

Aurora Menenti, Ines

Pietro Pulcini, Appuntato Ghisoni

Domenico Pinelli, Remo Zappavigna

Francesco Castiglione, Barba

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming la quinta puntata di Don Matteo 13 ve lo sveliamo subito. La fiction approda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022, alle ore 21:25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.