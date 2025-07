Don Matteo 13 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata (replica)

Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda in replica la settima puntata di Don Matteo 13, una fiction che ha raggiunto incredibile popolarità ed è in onda sul canale principale della Rai dal 2000. Il protagonista indiscusso finora è sempre stato Terence Hill, ma la nuova stagione si appresta a fare spazio ad un nuovo personaggio, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Ma dove vedere Don Matteo 13 in diretta TV e live streaming? Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

La fiction arriva in prima serata, come già detto, su Rai 1 il giovedì sera alle ore 21,25. Per non perdervi l’appuntamento in prima serata vi basterà sintonizzarvi sul canale 1 del telecomando.

Don Matteo 13 streaming live

Chi invece preferisce seguire la fiction in live streaming può utilizzare facilmente RaiPlay, la piattaforma che consente di usufruire dei contenuti Rai gratuitamente. Tutto ciò che occorre è una registrazione a titolo gratuito che vi consentirà di seguire gli episodi in diretta tramite desktop. Inoltre è presente anche l’App di RaiPlay da scaricare su tablet, smartphone e smart TV.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in TV e live streaming la nuova stagione di Don Matteo 13 (replica), ma quante puntate sono previste? La fiction è composta da venti puntate, in onda per dieci settimane, ogni giovedì, per un totale di dieci episodi. La prima va in onda giovedì 22 maggio 2025. Di seguito vi riportiamo la programmazione completa della fiction, che potrebbe subire variazioni nel corso del tempo: