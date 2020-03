Don Matteo 12, le anticipazioni della nona puntata | 12 marzo 2020

Questa sera, 12 marzo 2020, va in onda Don Matteo 12, l’amata fiction di Rai 1 che propone la nona puntata in prima visione dalle ore 21:25. Un nuovo appuntamento imperdibile per tutti i fan della popolare fiction con il mitico Terence Hill, dopo il doppio appuntamento della settimana scorsa. La puntata che va in onda questa sera s’intitola “Non desiderare la donna d’altri” ed è come sempre ispirata ad uno dei dieci comandamenti. Di seguito, ecco le anticipazioni di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo

Don Matteo 12, le anticipazioni della nona puntata

Nella puntata che va in onda questa sera, intitolata “Non desiderare la donna d’altri“, è ispirata come tutti gli episodi di questa dodicesima stagione ai dieci comandamenti. La prossima puntata sarà l’ultima e sarà intitolata Non desiderare la roba d’altri. Nella nona puntata di stasera, 12 marzo, Don Matteo e i carabinieri di Spoleto si trovano davanti un nuovo intricato caso da risolvere. Una donna è vittima di un tentato omicidio, ma riesce a salvarsi grazie all’intervento di Don Matteo che eroicamente la salva gettandosi fra le fiamme.

Come sempre nella fiction di Rai 1 spazio a momenti ironici e divertenti con il maresciallo Cecchini, il personaggio interpretato da Nino Frassica, vittima di un curioso disturbo: non riesce infatti più a sentire le voci maschili a causa del forte stress. Il capitano Anna e il pm Nardi proveranno in ogni modo ad aiutarlo, con una serie di divertenti equivoci spassosi che avranno delle ripercussioni anche su Patatino, il cane di Anna e Marco.

Intanto Jordi, secondo le anticipazioni di Don Matteo 12, ha saputo la verità sull’incidente che ha provocato a Sofia la perdita della gamba e non vuole più avere nulla a che fare con la sua ex fidanzata. Decide inoltre di dedicarsi totalmente alla danza preparando un provino per accedere in un’importante scuola di ballo. Un’occasione che potrebbe cambiargli la vita. Spazio anche ai sentimenti in questo episodio dal titolo Non desiderare la donna d’altri. Anna sembra essersi lasciata andare nei rapporti con Sergio, ma le cose non sono così semplici. La donna infatti prova ancora qualcosa per Marco: è solo affetto o molto di più? Stasera probabilmente ne sapremo di più.

Abbiamo visto le anticipazioni e la trama della nona puntata di Don Matteo in onda stasera, 12 marzo 2020, su Rai 1. Per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, è possibile recuperarle in streaming e in modalità OnDemand tramite la piattaforma RaiPlay, disponibile su molti device come pc, smartphone, tablet e smart tv.

