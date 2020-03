Don Matteo 12: la trama della nona puntata

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Don Matteo 12. Il sacerdote interpretato da Terence Hill torna con nuove avventure e casi da risolvere stasera, giovedì 12 marzo 2020, con la nona e penultima puntata di questa stagione. Ricordiamo che settimana scorsa, a causa del Coronavirus e dell’annullamento conseguente delle partite di Coppa Italia, sono andati in onda due episodi della popolare fiction. Vediamo insieme la trama della nona puntata di stasera.

Don Matteo, la trama della nona puntata: cosa succede

La nona puntata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, vede Don Matteo alle prese con un nuovo caso da risolvere. Protagonista è una donna vittima di un tentato omicidio. A salvargli la vita è proprio il personaggio interpretato da Terence Hill, che la riuscirà ad estrarre dalle fiamme con un gesto eroico. Jordi intanto ha saputo che la verità sull’incidente in cui ha perso la gamba Sofia, e adesso non vuole sapere più nulla della sua ex ragazza. Per questo decide di dedicarsi totalmente alla danza, preparandosi per un importante provino che gli permetterebbe di entrare in una prestigiosa scuola di ballo. Una svolta autentica per la sua vita.

Spazio anche per i sentimenti, con Anna che sembra lasciarsi andare con Sergio, tanto che i due hanno brindato a un nuovo inizio, ma le cose non sono semplici come sembra. Anna infatti, secondo la trama di Don Matteo 12, è ancora indecisa tra Sergio e Marco e non sa bene chi scegliere. Immancabile con la consueta ironia Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini.

Il maresciallo ha infatti un curioso disturbo, causato dallo stress: riesce a sentire solo le voci femminili, e non quelle maschili. Anna e il pm poveranno ad aiutarlo, creando degli irresistibili siparietti comici che vedranno coinvolto anche il loro cane Patatino. Don Matteo 12 vi aspetta questa sera, giovedì 12 marzo 2020, dalle ore 21:25 su Rai 1 con la nona puntata della fiction con Terence Hill.

