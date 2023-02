Chi è Don Joe, dj ospite di Tananai al Festival di Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Don Joe, il dj ospite di Tananai al Festival di Sanremo 2023, nella serata delle Cover (Duetti)? Classe 1975, è un disc jockey, produttore discografico e rapper, storico producer e tra i fondatori dei Club Dogo. Negli anni Duemila ha prodotto artisti di tutti i generi, conquistando diversi dischi di platino.

Don Joe ha iniziato la propria attività musicale nel 1993. Il suo debutto è avvenuto con l’entrata nel team di produzione The Italian Job, composto da lui, DJ Shocca e Shablo. Nel corso del 2001 si unisce ai Sacre Scuole in qualità di turnista e, in seguito allo scioglimento del gruppo, Don Joe ha fondato i Club Dogo insieme ai membri rimasti Guè e Jake La Furia. Le partecipazioni a progetti come PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape, progetto di collaborazione dei Club Dogo e della Porzione Massiccia Crew, o Roccia Music I del rapper Marracash e della Dogo Gang lo portano ad affinare un suo stile, virante verso la techno e l’elettronica che costituisce la maggior parte dei pezzi di Penna capitale, secondo disco del Club Dogo.

Nel 2005 ha collaborato con il rapper statunitense Grand Agent alla realizzazione dell’album Regular. Nel 2007 produce interamente l’album Vile denaro, che segna l’ingresso dei Dogo nel giro del mainstream. L’anno seguente Don Joe ha prodotto molti brani dell’album L’ora d’aria, prima pubblicazione ufficiale di Vincenzo da Via Anfossi, e di quelli contenuti nell’album omonimo di Marracash.

Nel 2012 ha prodotto insieme a Claudio Cecchetto e Pier Paolo Peroni il disco Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012 di Max Pezzali e il sesto album dei Club Dogo Noi siamo il club. Il 17 aprile 2015 è stato pubblicato il singolo Ora o mai più, realizzato con la partecipazione vocale della cantante Emma e che ha anticipato il primo album di Don Joe, anch’esso intitolato Ora o mai più e pubblicato il 5 maggio 2015. Va detto che già in passato aveva prodotto album a suo nome, ma solo in collaborazione, come quello nel 2005 con Grand Agent e quello del 2011 con Shablo.

Ma è con Ora o mai più che decide di fare il grande salto e di gettarsi nella mischia ‘da solo’. Nel 2018 ha lanciato il singolo Tutti Frutty con la rapper Roshelle, e nel 2019 è tornato al fianco di Marracash e Jake La Furia nel singolo F.A.K.E. Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2023 al fianco di Tananai nella serata delle Cover (Duetti).

Molto riservato sulla sua vita privata, il 22 settembre 2012 si è sposato a Giffoni Valle Piana nel Complesso Monumentale del Convento San Francesco. Al suo matrimonio partecipano vari DJ ed MC, tra i quali Guè, Jake La Furia, Vincenzo da Via Anfossi, Emi Lo Zio, Sgarra (membri della Dogo Gang), Shablo e J-Ax e le rispettive compagne.