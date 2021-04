Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 aprile 2021

Torna oggi, 25 aprile 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 25 aprile 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 25 aprile

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, oggi Mara Venier godrà della compagnia di tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, sul piano vaccinale e l’andamento dei contagi. Ospite il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco e la virologa Maria Rita Gismondi. Con loro il giornalista, Aldo Cazzullo.

Tra gli ospiti in studio di Domenica In ci sarà Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, tornata alla ribalta come noto nelle ultime settimane. Poi per il mondo dello spettacolo, protagonista di una lunga intervista, la soubrette televisiva Elisabetta Gregoraci. Spazio poi all’attrice e compagna di Raoul Bova Rocío Muñoz Morales e l’attrice Claudia Pandolfi, fra le protagoniste insieme a Greta Scarano e Simone Liberati della nuova fiction di Rai 1 Chiamami ancora amore diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 25 aprile 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Quelli che il calcio: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 aprile Ascolti tv sabato 24 aprile: Sotto copertura, Amici, Dragon Trainer Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (serale)