Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 ottobre 2021

Torna oggi, 24 ottobre 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 24 ottobre 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 24 ottobre

La puntata di oggi vedrà numerosi ospiti alternarsi nello studio di Mara Venier, oltre al nuovo gioco “Pronto, chi canta?”, che vedrà la partecipazione di alcuni ospiti in studio e del pubblico da casa. Gli spettatori potranno telefonare in trasmissione e continuare a cantare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi e da un ospite. Quando il brano si interromperà, il concorrente da casa dovrà continuare.

Tra gli ospiti di oggi, alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, a poche ora dalla fine della seconda puntata: per questo spazio dedicato al programma di Milly Carlucci ci saranno Arisa, Federico Fashion Style, Alessandra Mussolini, Pierluigi Diaco, Guillermo Mariotto e il direttore di “Novella 2000“ Roberto Alessi.

La pagina dedicata al cinema vede come ospiti di Domenica In Diego Abatantuono e Frank Matano, fra i protagonisti della pellicola “Una notte da dottore” di Guido Chiesa in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 28 di ottobre. E ancora Elena Sofia Ricci, nota al grande pubblico per la fiction Che Dio ci aiuti, in studio con il marito Stefano Mainetti: con loro si parlerà della “Giornata nazionale dello spettacolo”, di cui l’attrice è stata fra le sostenitrici. Infine nel salotto di Mara Venier la giornalista e conduttrice del programma di La7 L’aria che tira Myrta Merlino con il compagno Marco Tardelli, campione del mondo di calcio a Spagna ’82, e il cantante, reduce dalla scorsa edizione di Amici, Deddy. Appuntamento dunque per la nuova puntata di Domenica in con Mara Venier per domenica 24 ottobre a partire dalle ore 14 ovviamente su Rai 1.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 24 ottobre 2021 dalle ore 14. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.

